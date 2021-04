„Weißtannen machen die Wälder klimafit“

Damit will Waldeigentümer Wolfgang Freiherr von Wolff-Metternich ein Zukunfts-Projekt zur Etablierung der Weißtanne unter Leitung der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft mit voranbringen. In der Region ist der Osterberg die einzige Pilotfläche, um Wälder stärker klimafit zu machen. Kahlflächen aufforsten In Zeiten von Trockenheit, Sturmschäden und Borkenkäferplagen sind alternative Baumarten auf den vielen neuen Kahlflächen in den Forsten im Kreis Höxter gefragt wie nie. In vielen Gegenden sind die Fichten stark geschädigt oder abgestorben. So auch in den Metternichschen Wäldern. „Viele Hektar Fichtenbestände sind besonders nach dem Orkan Friederike umgefallen oder mussten wegen Borkenkäferbefalls gefällt werden“, berichtet der Waldbesitzer aus Godelheim-Maygadessen. Der Hintergrund des Projektes: Die klimastabile, leistungsstarke und schnell hoch wachsende Weißtanne ist in Zeiten des Klimawandels und der Käferjahre eine Option, einer drohenden Verknappung von weißem Nadelholz zu begegnen.