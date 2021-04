Stadtwald von Höxter wird bunt gemischt

„Die Folgen und Einschnitte für den Stadtwald sind gravierend. Auf der anderen Seite wird erheblich aufgeforstet“, führte Matthias Berndt in der Sitzung aus. Der Fachgebietsleiter vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW erläuterte den Forstwirtschaftsplan 2021. „Nach dem Orkantief Friederike gab es 30.000 Kubikmeter Schadholz. Aufgrund der Trockenheit und ungünstiger Bodenbedingungen kamen in der Folgezeit noch 40.000 Kubikmeter Schadholz hinzu“, so Berndt weiter. Damit sei etwa ein Fünftel der Waldfläche, in erster Linie der Fichtenbestand, verloren gegangen. 200 Hektar Freifläche seien entstanden. 1300 Hektar umfasst der Stadtwald. „Es werden intensive Anstrengungen der Aufforstung unternommen. Der Forstbetrieb Höxter leistet tolle Arbeit“, lobte Berndt. Allerdings würde die Aufforstung etwa 30 Jahre Investitionen bedeuten. „Die Fichte hat das Geld gebracht.