„Lüchtringer Hochzeit“ und die Folgen in Coronazeiten: 40 Autos und 50 Freunde umringen Brautpaar auf Festplatz Die Polizei kam nicht zum Gratulieren

Gut gemeint ist oft nicht gut gemacht. So wie eine Hochzeitsüberraschung in Lüchtringen! Ein Brautpaar wird diese eigentlich nett gemeinte Aktion sicher nie vergessen: Auf dem großen Festplatz sind eine Braut und ein Bräutigam am schönsten Tag ihres Lebens von Verwandten, Freunden und Bekannten durch ein außergewöhnliches Hochzeitsgeschenk in Schwierigkeiten gebracht worden. Die „wilde Hochzeitsfeier“, so wird der skurrile Vorfall überall genannt, ist im Raum Höxter seitdem Stadtgespräch. Von Michael Robrecht