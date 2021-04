„Gar nichts machen? Das machen wir nicht!“, sagt Ulf Fiege, Vorsitzender der Schützengesellschaft Stahle. Die Idee: das Schützenfest in den eigenen Garten bringen. Dies soll in Form von drei Schützen-Paketen geschehen, bei denen für alle etwas dabei sein soll. Die Gutscheine für die Pakete sind vom 1. Mai an bei der Bäckerei Klingenberg erhältlich. Ob Katerfrühstück, Bier oder Umzugsrosen – der Inhalt der Schützenpakete soll viele Facetten des Schützenfestes berücksichtigen: Das erste Paket, die „Schützen-Kiste“, enthält neben zwölf Flaschen Bier der Brauerei Allersheim auch Bratwürstchen und Steaks von Bauer Loges.