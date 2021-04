Im Kreis Höxter waren demnach bis zum 24. April insgesamt 4.561 laborbestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erfasst (15 bestätigte Infektionen mehr als am Vortag). Davon gelten 4.166 Personen als genesen (17 Personen mehr als am Tag zuvor) und 256 Personen als aktiv infiziert (3 Personen weniger als am Vortag). Eine weitere Personen aus dem Kreis Höxter, die positiv getestet war, ist verstorben. Die Person war 70 Jahre alt und wohnte in Höxter.

Damit sind seit Beginn der Pandemie 139 positiv getestete Personen im Kreis Höxter verstorben, so ein Sprecher des Kreises.

Hier die Übersicht der Städte: Bad Driburg 38 von 715 (Inzidenz: 68,14); Beverungen 8 von 260 (22,52); Borgentreich 30 von 311 (144,81); Brakel 35 von 679 (104,84); Höxter 62 von 759 (83,74); Marienmünster 4 von 146 (60,73); Nieheim 3 von 185 (Inzidenz liegt bei Null); Steinheim 20 von 456 (31,48); Warburg 42 von 703 (72,71); Willebadessen 14 von 347 (97,45).