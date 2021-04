Barrierefreiheit ist wichtigstes Ziel

Der Behindertenbeirat Höxter wurde vor elf Jahren ins Leben gerufen. Das kommunalpolitische Gremium setzt sich aus Menschen, die von Behinderung betroffen sind, und Ratsmitgliedern zusammen. Im August 2021 stehen die Neuwahlen an, so der Beirat. Das Behindertengremium ist dafür zuständig, die Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Stadt Höxter zu fördern. Dazu zählt die Umsetzung der Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Gebäuden und im Straßenverkehr, so die Vorsitzende Cordula Reich. Selbst eine Stufe oder Bordsteinkanten kann ein großes Hindernis sein.

Der Behindertenbeirat sieht es als seine Aufgabe an, auf solche Missstände aufmerksam zu machen und auf deren Beseitigung hinzuwirken. Hierbei arbeitet er unter anderem mit der Stadt Höxter und den politischen Gremien zusammen. Er wird auch an Prozessen der Stadtentwicklung beteiligt. Für viele Menschen mit Behinderungen ist Barrierefreiheit notwendig.

In einem ersten Projekt wurde darauf hingewirkt, dass im Ärztehaus am St.- Ansgar-Krankenhaus barrierefreie Toiletten eingerichtet wurden. Der Behindertenbeirat hat sich dann dafür eingesetzt, dass am Historischen Rathaus ein Außenaufzug installiert wurde, der es Menschen mit Behinderung ermöglicht, deutlich einfacher die Markthalle, die Tourist Information, den Ratssaal, aber auch das im Kellergeschoss befindliche Restaurant zu erreichen. Auch die Erneuerung des Aufzugs im Gebäude der VHS, die zurzeit gerade durchgeführt wird, hat der Behindertenbeirat angestoßen.

Das Gremium wurde bei der Sanierung des Beckenbereichs des Freibades genauso wie beim Neubau des Hallenbades beteiligt, wobei sämtliche Anregungen durch die Stadt Höxter übernommen wurden.

Allen Menschen ist die Situation in der Marktstraße mit ihrem Kopfsteinpflaster bekannt, die alles andere als barrierefrei und vielen Einwohnern und Gästen ein Dorn im Auge ist. Der Behindertenbeirat bemühte sich viele Jahre darum, diese Situation zu verändern. Aktuell ist die Freude groß, weil die Marktstraße mithilfe von Fördermitteln komplett umgestaltet wird.

Ein weiteres Aufgabengebiet beinhaltet die Beratung und Information. Der Behindertenbeirat organisierte zum Beispiel eine Ausstellung des Karikaturisten Phil Hubbe und eine Veranstaltung mit dem damaligen Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, Hubert Hüppe. Er beteiligt sich an den Frauenaktionswochen und an allen Aktivitäten rund um den 5. Mai, dem europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen.

Demnächst findet die nächste Wahl des Behindertenbeirates statt. Hierzu werden Höxteraner, die von Behinderung betroffen sind, gesucht, die sich im Behindertenbeirat engagieren wollen. Eine besondere Herausforderung besteht jetzt darin, die Landesgartenschau 2023 aktiv barrierefrei mit zu gestalten.

In einer Bekanntmachung der Stadt Höxter auf deren Homepage (www.hoexter.de) wird das Wahlverfahren beschrieben und wo man Vordrucke für die Benennung der Delegierten erhalten können.

Weitere Informationen gibt es auch bei der Vorsitzenden des Behindertenbeirates der Stadt Höxter, Cordula Reich, Telefon 05271/ 932472 oder per E-Mail behindertenbeirat-hoexter@gmx.de.