Anhalten, Autofenster öffnen, Formular in Empfang nehmen und ausfüllen, zur eigentlichen Teststation weiterfahren, Nase für den Abstrich „freimachen“ und dann noch kurz in einem überdachten Innenhof aufs Ergebnis warten: Wer sich im „Drive-In“ am ehemaligen Café „Lieblingsplatz“ testen lässt, muss überhaupt nicht aus dem Auto steigen. Schlangestehen Fehlanzeige. „Weil alle im Auto sitzen bleiben, sind Sicherheitsabstände automatisch gewahrt“, sagt Tim Probsthain, Leiter des Testzentrums.