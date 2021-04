Wie aus beteiligten Behörden diese Woche durchsickerte, sollen Verkauf und Übertragung an die Kommune kurz vor dem Abschluss stehen. Dann könnte die Stadt Höxter endlich handeln, wie Verwaltung, Rat und Ortsausschuss es immer gewünscht haben, um die belastete Immobilie nicht weiter zum Ziel von Schaulustigen, Grusel-Touristen und Medien zu machen.

Nach Absprache mit der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Hamm und dem NRW-Finanzministerium gab es Anfang September 2020 nach monatelangem Behördengezerre die Aussage des NRW-Justizministeriums, dass das Horror-Haus „unter Einhaltung der Haushaltsregeln zeitnah an die Stadt Höxter verkauft werden dürfe“. „Zeitnah“ – das könnte jetzt Ende April 2021 sein. Die Stadtverwaltung hat das Problem Horror-Haus im Blick und will sich erst dann zum Fortgang äußern, wenn die Dinge endgültig geregelt sind.

Im Haus Saatweg 6 waren jahrelang mehrere Frauen von einem Paar gequält worden. Zwei Opfer starben an schweren Verletzungen. Im Prozess wurden grausame Details bekannt (wir berichteten). Später machte ein Dachdecker Schlagzeilen, der das Haus gekauft und dort eine Drogenplantage mitbetrieben hatte.