Weserbrücke in Höxter wird neun Monate gesperrt

Straßen NRW erläuterte in einer Pressemitteilung den neuesten Stand des Konzeptes des Landesbetriebes, wie und wann die Bauarbeiten an der 50er-Jahre-Spannbetonbrücke ablaufen sollen. Die Weserbrücke Höxter ist derzeit für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt. Hohlstellen, Risse und ein ungewöhnliches Schwingverhalten sind die Gründe. Nach einer Notinstandsetzung 2016 wird das aus dem Jahr 1955 stammende Bauwerk auf jeden Fall noch vor der Landesgartenschau 2023 in Höxter verstärkt, so Straßen NRW.