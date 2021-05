Zwischen Tradition und Fortschritt

„Wir wollen unsere Ortschaft zukunftsorientiert aufstellen. Der demografische Wandel ist eine riesige Herausforderung“, sagt der 56-Jährige und verweist auf das bewährte Motto „Wir sind Fürstenau“. Das „Wir-Gefühl“ sei ein großes Plus der Ortschaft. Bei der Kommunalwahl im September 2020 hatte die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) in der 1167 Einwohner (Stand 31. Dezember 2020) zählenden Ortschaft der Stadt Höxter 43 Prozent der Wählerstimmen geholt und lag damit anderthalb Prozent vor der CDU. Die Würfel für den erstmaligen UWG-Vorsitz waren gefallen. Der Kindergarten St. Anna steht für die Zukunft von Fürstenau. Foto: Jürgen Drüke Ferdinand Welling hatte sich bei der Wahl gegen den CDU-Mann Roland Vornholt durchgesetzt und trat im Dezember des vergangenen Jahres die Nachfolge von Nicolas Westermeier (CDU) an. „Wir haben viele junge Mitglieder im Ortsausschuss.