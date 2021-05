Nächste Impfgruppe in NRW vor Freigabe

Düsseldorf/Höxter/Paderborn -

Von Ralf Brakemeier und Matthias Band

Noch in dieser Woche ist in NRW eine Impf-Freigabe für die sogenannte Priorisierungsgruppe 3 zu erwarten. Das war am Dienstag bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) zu erfahren.