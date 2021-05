Neuer Kinderchor in Höxter

Seit mehr als einem Jahr ist das Leben in großem Maße eingeschränkt, auch das der Kinder. Für ihre Entwicklung besonders zuträgliche Selbstverständlichkeiten wie häufiger, enger Kontakt zu Freunden und auch Singen und Bewegung entfallen seitdem größtenteils. So darf in Schulen seit 14 Monaten nicht mehr gesungen werden. An manchen Stellen ist nach einigen Wochen Stillstand oder digitalen Ersatzangeboten wieder ein Stück Normalität möglich. Wie in den Musikschulen. Mit den bewährten Hygienekonzepten im Einzelunterricht konnte der In-strumental- und Gesangsunterricht seit den letzten Lockerungen in Präsenz stattfinden. Mancherorts in OWL sogar während aktueller Schulschließungen.

An der Musikschule Höxter ist derzeit Präsenzunterricht für Kinder und Jugendliche mit bis zu fünf Teilnehmern möglich, auch im Singen. Damit steht die Musikschule in der Verantwortung, das was möglich ist auch anzubieten. Der Kinderchor soll laut Musikschule gerade jetzt gegründet werden als Zeichen für die Kinder und ihre Eltern, dass sie und ihre Bedürfnisse nicht vergessen sind. Die Kinderchorleiterin Lilli Streich merkt dazu an:

„Singen macht Spaß, Singen tut gut, ja, Singen macht munter und Singen macht Mut!“, so der bekannte Chor- und Kinderlieder-Komponist Uli Führe. Dem können wir nur zustimmen und möchten dieser einfachsten und natürlichsten Form des Musizierens mit Kindern, die momentan leider in Schule und Öffentlichkeit nur sehr eingeschränkt möglich ist, einen neuen Raum geben.“ Unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln sollen die Treffen immer donnerstags von 17 bis 17.45 Uhr in der Aula der VHS in der Möllingerstraße stattfinden. Eingeladen sind singfreudige Kindern zwischen sechs und zehn Jahren, die gemeinsam das Instrument „Stimme“ kennenlernen sowie munter und Mut machende Lieder singen möchten.

Kein Beitrag bis zu den Sommerferien

„Bewusst verzichten wir bis zu den Sommerferien auf einen Teilnahmebeitrag – einzig die Familie muss Mitglied im Verein sein oder es werden“, informiert die Musikschule. Damit das Projekt auch langfristig angeboten werden kann, macht die Musikschule auf die Möglichkeit von Spenden aufmerksam. „Mit einer (regelmäßigen) Spende unterstützen Sie den Erhalt der Kinder- und Volksliederkultur im Sinne Hoffmann von Fallersleben und sogar eine Singewoche in den Sommerferien könnte somit stattfinden“, heißt es.

Dafür können Interessierte einfach Kontakt aufnehmen über info@musikschule-hoexter.de und sich für die Teilnahme am Chor ab diesem Donnerstag anmelden. Nach Vereinbarung mit der Chorleiterin findet die Probe auch an den kommenden zwei Donnerstags-Feiertagen statt.