Reden ist Silber, schweigen ist Gold, sagt der Volksmund. Das gilt manchmal auch für Angeklagte in Gerichtsprozessen, die zu dem Begriff Wahrheit ein ziemlich eigenes Verhältnis haben. Denn dann bringt das Reden über Marihuanaplantagen und Gaspistolen nicht den erhofften Effekt bei Richtern und Staatsanwälten. Fastenzeit vom Grasrauchen Man könnte dem Angeklagten den geänderten Namen Markus geben. Markus raucht Gras, nicht weil er Spaß will, sondern hibbelig ist, schlecht schläft und gerne mit den Augen klimpert. Weil er schnell redet und dabei ebenso schnell gestikuliert. Ein Gramm am Tag raucht er, bis auf regelmäßige Pausen, die Markus als Fastenzeit bezeichnet, um clean zu werden. Nun kostet Grasrauchen Geld, und Markus ist 35 und seit einiger Zeit arbeitslos.