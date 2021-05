Holpriges Pflaster ist bald Geschichte

Höxter -

Von Michael Robrecht

Die Fußgängerzone in der Marktstraße in Höxter wird barrierefrei neu gestaltet. Die Bauarbeiten sind angelaufen. Am Donnerstagnachmittag haben sich Rat, Verwaltung und Kaufmannschaft zur Grundsteinlegung vor der St. Nikolai-Kirche getroffen. Bürgermeister Daniel Hartmann, der Landtagsabgeordnete Matthias Goeken und Planer Anton Volmer setzten symbolisch auf einer Musterfläche die ersten neuen hellen Pflastersteine.