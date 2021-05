Neues Diensthandy als Arbeitsgerät

Kreis Höxter -

Von Harald Iding

Die digitale Arbeitswelt hat die Polizei direkt vor Ort, am Einsatzgeschehen, erreicht. Was zunächst als Pilotprojekt mit drei Behörden in NRW begann, betrifft nun flächendeckend alle Beamten im Streifendienst. Jeder „operativ“ arbeitende Polizist, so das Ziel von Innenminister Herbert Reul, soll Zugang zu den neuen Smartphones haben – entweder als persönliche Ausstattung oder im Rahmen eines „Pool-Gerätes“.