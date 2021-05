Handwerk in OWL schlägt Alarm

Bielefeld -

Von Oliver Horst

Die wachsende Knappheit an Roh- und Baustoffen sorgt zunehmend für Preisturbulenzen und Terminprobleme, die auch immer stärker bei den Kunden ankommen. Im Handwerk ist insbesondere das Baugewerbe betroffen. Seit einigen Wochen habe sich die Lage bei der Materialbeschaffung – insbesondere bei Holz, Stahl und Dämmstoffen – zugespitzt. Die Situation bringe die Betriebe in eine missliche Lage, sagt der Präsident der Handwerkskammer OWL, Peter Eul. Er appelliert an Kunden, in dieser Ausnahmesituation Verständnis zu haben für Konsequenzen.