Erste Adresse der Baubranche

Was haben die neue WBK, Weser-Wohnwelt, OBI, die Bäckerei Engel, Betriebsgebäude von Stiebel und Symrise, Supermarktneubauten, die Kammerspiele Paderborn und einige architektonisch markante moderne Einfamilienhäuser im Weserbergland gemeinsam? Sie sind alle im Planungsbüro des Bauunternehmens Dr. Schoppe im Lüchtringer Weg 42 unweit der Kreisgrenze Höxter/Holzminden auf Holzmindener Stadtgebiet entstanden. „Das Unternehmen ist in der Region groß geworden, hat aber auch bundesweit Aufträge“, sagt Geschäftsführer Detlef Struck. Im Fabrikbau, bei Bäckereien, Supermärkten und auch bei Firmengebäuden wie beim Unternehmen Geyer in Stahle, hat Dr. Schoppe Maßstäbe gesetzt.