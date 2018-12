Marienmünster (WB). Der Heimatschutzverein Kollerbeck von 1577 möchte in Zukunft im Außenbereich des vereinseigenen Areals am Schützenhaus Düsternsiek in Marienmünster-Kollerbeck Bogensport betreiben. Zu diesem Zweck hat der Verein bereits im vergangenen Jahr Förderanträge für eine Bezuschussung einer Erstausstattung für das Bogenschießen gestellt und ist von der Vereinigten Volksbank Steinheim inzwischen unterstützt worden.