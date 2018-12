Das traditionelle Weihnachtskonzert am Sonntag in der ehemaligen Abteikirche Marienmünster haben die Musiker wie Sänger der vereinigten Kirchenchöre aus Vörden, Altenbergen und der Abtei wunderbar gestaltet. Foto: Harald Iding

Seit Wochen schon haben die Kirchenchöre aus Vörden, Altenbergen und der Abtei Marienmünster dem gemeinsamen Chorprojekt ihre ganze Leidenschaft und Aufmerksamkeit gewidmet. Ihr Ziel war es, das beliebte Weihnachtskonzert am Sonntag nach Weihnachten gemeinsam und klangvoll zu gestalten. Und diese Vorgabe haben sie mehr als erfüllt, der Beifall fiel groß aus.

Leitung: Heinz Seck und Hans Hermann Jansen

Unter der Einstudierung und Leitung von Heinz Seck sowie Hans Hermann Jansen ist ein breiter Spannungsbogen von Georg Friedrich Händel (»Freue dich, Welt«), Felix Mendelssohn (»Weihnachtshymne«) bis Siegfried Singer (»Der Heiland ist geboren«) und Lorenz Maierhofer (»Heil’ges Licht von Bethlehem) gezogen worden.

Junger Virtuose

Wunderbar auch das »Concerto in D« von Johann Sebastian Bach in Anlehnung des venezianischen Meisters Antonio Vivaldi – gekonnt meisterlich interpretiert von Zoltán Kovács an der Trompete sowie von Cedric Trappmann an der Kirchenorgel.

Der junge Organist Cedric Trappmann (1996 geboren) zog die richtigen Register, um den Zuhörern mit seiner Spielfreude und Leichtigkeit ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Von diesem jungen Virtuosen wird man bestimmt noch viel hören.

Erstklassiger Konzertnachmittag

Eingeladen, als Solisten bei diesem erstklassigen Konzertnachmittag auf Einladung der Kulturstiftung in der Abteikirche Marienmünster mitzuwirken, waren auch: Karla Enriquez, Walter Grabski, Jasper Sommer (Violinen), Barbara Gerken (Viola), Gerhild Mignat (Violoncello), Marius Strootmann (Kontrabass) und Thore Gulden (Flöte). Hinzu kam das Vokalensemble »viel anders« aus Detmold. Das gemeinsame »O du fröhliche« zum Abschluss entließ die Zuhörer mit einem wohligen wie herzlichen Gefühl, ein Weihnachtskonzert besucht zu haben, das den hohen kulturellen Anspruch des Austragungsortes wieder einmal mehr als gerecht geworden ist.