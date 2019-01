Bürgermeister Robert Klocke und Innogy-Kommunalmanager Manfred Rickhoff überreichten die Urkunde an die Preisträger. Das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro stellt die Innogy.

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kulturstiftung verwirklichen auf dem ehemaligen Klostergut in Marienmünster außergewöhnliche Projekte. Nach der Herrichtung der ehemaligen Scheune mit naturnahen Lehmwänden und einer Niedrigtemperaturheizung im Schafstall ist der wiederhergestellte Klostergarten eine herausragende Initiative, die historische Bezüge lebendig werden zu lassen.

Die Freiwilligen haben sich im vergangenen Jahr mit der Pflege der wiederhergestellten Außengräfte beschäftigt und dabei Konzepte zur Kompostierung der wichtigen Nährstoffe für das Klosterareal entwickelt. In Zusammenarbeit mit den Fachfrauen der Benediktinerinnenabtei Fulda konnten die Freiwilligen ein Mehrstufen-Kompostierplatz anlegen, der auch im Hinblick auf die Klimaziele unserer Gesellschaft Wertstoffkreisläufe in das Konzept integriert.

Mehr als 4000 Projekte werden ausgezeichnet

Der Garten soll gleichermaßen ein Ort zum Lernen und für Meditation sein und die Menschen in der Region für den Klima- und Umweltschutz begeistern. Zudem hat sich das Areal zu einem Anziehungspunkt für Besucher entwickelt. Für ihr Engagement erhält die Kulturstiftung den innogy-Klimaschutzpreis und 1000 Euro Preisgeld. Seit 2006 würdigt der innogy Klimaschutzpreis regelmäßig zahlreiche gute Ideen und vorbildliche Aktionen aus dem lokalen und regionalen Umfeld und bringt sie in die Öffentlichkeit. Er regt damit auch zum Nachahmen an und macht Mut, selbst aktiv zu werden. Insgesamt wurden bereits mehr als 4000 Projekte ausgezeichnet. Der Klimaschutzpreis wird in den Städten und Gemeinden jährlich ausgelobt. Das Preisgeld stellt innogy, die Kommune wirbt bei ihren Bürgern für eine Teilnahme an dem Wettbewerb.

Welche Projekte gefördert werden, entscheidet eine Jury. Ein wichtiges Kriterium ist zum Beispiel, dass das Projekt dem Allgemeinwohl dient.