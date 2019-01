So trafen sich zur 14. Grünkohlwanderung 50 Freunde des Grünkohls, um zunächst in Richtung Abtei Marienmünster zu wandern. Auf dem Programm stand der Besuch des Themenweges »Holz« an der Abtei Marienmünster. Der einen Kilometer lange Weg stellt an elf Stationen dar, welche Rolle Buchen und Eichen im klösterlichen Leben gespielt haben. Der GPS-Pfad behandelt die Themen Buche, Eichelmast, Wertvolle Eiche, Kohle, Kostbare Bücher, Eichenlohe, Eichenfässer, Brennholz, Rodung alte Eichen und Holzschnitzereien.Ulrich Jung demonstrierte den Teilnehmern die technische Funktion zur Runterladung der Datei mittels QR-Scanner mit Smartphone und übertrug einige Texte per Bluetooth-Lautsprecher.

GPS-Pfad verdeutlicht herausragende Bedeutung

Vielen Teilnehmern war die innovative Ausgestaltung des Weges noch nicht bekannt und man nahm sich vor, den Weggelegentlich noch einmal intensiver zu begehen. Der GPS-Pfad gibt Informationen herausragende Bedeutung der ehemaligen Strahlkraft. Der Weg der Gruppe führte dann zum Gasthaus Weber, wo auch in diesem Jahr ein interessantes Examen vorbereitet war.

Alle Teilnehmer bestanden das Examen. Sechs Teilnehmer erzielten 12 von 13 möglichen Punkten. Das Los fiel auf Uwe Reiner Henke. Er wurde zum »Grünkohlkönig 2018« gekürt. Er erhielt die Glückwünsche aller Teilnehmer. Die Proklamation und die Preisübergabe nahm Thorsten Hölting von der Sparkasse Höxter vor. Das anschließende Grünkohlessen, das von Marita Weber zubereitet wurde, war wie in den Vorjahren wieder ein besonderer Genuss für alle Teilnehmer.