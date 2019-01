Der Spielmannszug Kollerbeck probt seit dem Spätsommer für das Neujahrskonzert am 20. Januar in der Kollerbecker Kirche. Foto: privat

Am Sonntag, 20. Januar, beginnt das diesjährige Konzert um 14.30 Uhr. Seit dem Spätsommer proben die Spielleute intensiv für den Auftritt in der Kirche. Im Schnitt waren regelmäßig mehr als 30 Musiker bei den Übungseinheiten dabei.

Der Kaiserwalzer von Johann Strauß beispielsweise, beinhaltet vier Walzer-Melodien und verlangt insbesondere von den Musikern an der Querflöte in mehr als zehn Minuten eine Menge Luft. Viele weitere bekannte Stücke erklingen in der Kirche. Die »heimliche« britische Hymne »Rule Britannia« sowie irische Klänge mit »Lord of the dance« sind von den Spielleuten gemeinsam mit Übungsleiter Ralf Escher einstudiert worden. Ein weiterer Höhepunkt wird der Vortrag »Leichte Kavallerie« von Franz von Suppé sein. Die Umsetzung der bekannten Klänge ist für die Musiker sehr anspruchsvoll.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Anschließend lädt der Verein alle Besucher in das benachbarte Pfarrheim ein, wo bei Kaffee und Kuchen ein gemütliches Beisammensein geplant ist.