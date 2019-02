Völlig zerstört wurde dieser Ford, in dem am Samstagabend auf der Kreisstraße 64 im Stadtgebiet von Marienmünster drei Personen zum Teil schwer verletzt worden sind. Foto: Harald Iding

Von Harald Iding

Marienmünster (WB). Die Kreisstraße 64 im Stadtgebiet von Marienmünster hat es in sich: Zahlreiche Kurven befinden sind auf dem Straßenabschnitt zwischen den Ortschaften Papenhöfen und Kollerbeck. Am Samstagabend verunglückten dort drei Personen aus dem Kreis Höxter in einer Rechtskurve. Ihr Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.