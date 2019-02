Marienmünster (WB). Im Foyer des Albert-Schweitzer-Hauses laufen Hühner und Meerschweinchen unter den Tischen und Stühlen umher und werden von allen Seiten berührt, getätschelt und gestreichelt. Die Kaninchen Fine und Otto hoppeln hin und her, vier zahme Hühner spazieren gackernd in die Runde und die Meerschweinchen Max sowie Moritz knabbern am Grünzeug.