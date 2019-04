Die Patroclus-Möller-Orgel in der Abteikirche in Marienmünster ist Teil des Eröffnungskonzertes des Festivals »Vox Organi«. Foto: privat

Marienmünster (WB). Den Klängen der Orgeln widmet sich ein Festival, das am 1. Mai in der Abtei Marienmünster Halt macht. Das »Vox Organi« hat sich zum Ziel gesetzt, Orgelmusik einem breiten Publikum zu präsentieren und vor allem die Kirchen, in denen die imposanten Instrumente stehen, ins Blickfeld zu rücken.

In den historischen Gemäuern der Abteikirche erklingen ab 16 Uhr die ersten Lieder des Festivals, das von dort an bis zum 23. Juni an je einem anderen Ort gastiert. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen, der Eintritt ist frei. Zunächst gibt es jedoch einen Festakt, mit dem das Festival offiziell eröffnet wird. Dieser beginnt um 15 Uhr in der Kulturscheune der Abtei. Dazu sind Ehrengäste aus der Kirche, der Politik und der Kultur geladen.

Werke deutscher Komponisten

Beim Eröffnungskonzert werden Prof. Dr. Friedhelm Flamme (Orgel) und Hans Hermann Jansen (Bariton) als Solisten auftreten. Des Weiteren werden die Instrumentalisten Karla Enriquez (Violine), Jasper Sommer (Violine), Konstanze Waidosch (Violoncello) und Wolf Eckhard Dietrich (Cembalo) zu hören sein. Auf dem Programm stehen Werke der deutschen Komponisten Franz Tunder, Matthias Weckmann, Johann Christian Schieferdecker und Dietrich Buxtehude, die allesamt im 17. und 18. Jahrhundert gelebt haben. Friedhelm Flamme, einer der Initiatoren des Festivals, wird bei der Eröffnung an der Johann-Patroclus-Möller-Orgel in der Abteikirche spielen. Nach dem Auftakt kehrt »Vox Organi« am Pfingstsonntag, 10. Juni, nach Marienmünster zurück. Ab 17 Uhr spielt dann Felix Friedrich (Domorganist) Werke von Johann Tobias Krebs, Georg Andreas Sorge, Johann Ludwig Krebs und Johann Sebastian Bach. Am Samstag, 8. Juni, wird außerdem ein Konzert in der St.-Kiliani-Kirche in Höxter gespielt. Dieses beginnt um 19.30 Uhr. Die Besucher hören eine norddeutsche Orgelvesper.

Kulturstiftung unterstützt Konzerte

Die Konzerte in Marienmünster werden unterstützt von der Kulturstiftung Marienmünster, dem Netzwerk Klosterlandschaft Ostwestfalen-Lippe und der Gesellschaft der Musikfreunde der Abtei Marienmünster. Nach einem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr findet »Vox Organi« in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Das Festival wurde ins Leben gerufen von Martin Heubach, der in diesem Jahr nicht beim Festival vertreten ist, und Friedhelm Flamme. Bis zum 23. Juni gibt es 24 Veranstaltungen. Unter den Konzerten finden sich auch zwei Orgelführungen, die am Pfingstsonntag, 9. Juni, in Goslar und in Salzgitter-Ringelheim angeboten werden.