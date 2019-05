Lebensfreude und Wehmut, Mythos und Glaube, Heldenepen und Hochgesänge auf derbe Getränke, das sind einige Schlagwörter, die den Inhalt der irischen und keltischen Musik perfekt beschreiben. Der »Konzertchor Vocale« hat sich diese Musik zum Thema gemacht und präsentiert mit seinem Programm »Scarborough Fair« ein Celtic Musikprogramm der Extraklasse.

Die »Kilkenny Bastards« aus Iserlohn spielen am Samstagabend ein dreistündiges Irish-Folk-Rock-Konzert, bei dem kräftig gefeiert und getanzt werden darf. Dazu steht an beiden Abenden der Höxteraner »Nis Jesse« in Begleitung der »Esmeralda« auf der Bühne. Die beiden verzaubern das Publikum mit unterhaltsamer Musik und Erzählungen aus mittelalterlichen Geschehnissen und setzen dabei einige traditionelle Instrumente ein.

Das Programm bietet zwei abwechslungsreiche Abende für alle Altersklassen bei freier Platzwahl. Es gibt Steh- und Sitzplätze in ausreichender Anzahl in einem komplett barrierefreien Konzertsaal. Veranstalter ist die Agentur »OWL Booking« aus Marienmünster, für das leibliche Wohl sorgt das Team vom »Zum Körter« aus Rolfzen. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Michael Nolte in Vörden, Holz- & Pellet Ofenzentrum NRW in Nieheim, Raiffeisenmarkt Steinheim, bei Krog Optik in Höxter und online unter www.owl-booking.de/tickets. Die Karten kosten zehn Euro pro Abend im Vorverkauf, 15 an der Abendkasse.

Programm

Samstag, 15. Juni: 18.30 bis 19 Uhr Vocale (Kurzkonzert), 19.15 bis 19.45 Nis Jesse & Esmeralda, 20 bis 23 Kilkenny Bastards.

Sonntag, 16. Juni: 16.45 bis 17.30 Vocale »Scarborough Fair« (Teil 1), 17.45 bis 18.45 Nis Jesse & Esmeralda, 19.15 bis 20 Vocale »Scarborough Fair« (Teil 2).

Die Künstler

»Vocale«: Der Konzertchor Vocale wurde als Evangelischer Männergesangverein in Steinheim gegründet. Seit 2003 heißt er Vocale. Das Repertoire der letzten 20 Jahre umfasste Oratorien und a cappella-Musik, europäische und südamerikanische Musik, Pop und Klassik. Immer wieder werden neue Musikräume erschlossen. Dies berührt auch immer wieder junge Stimmen, so dass bei Vocale Menschen von 15 bis 80 Jahren anzutreffen sind. Wie jeder Chor freut sich auch Vocale über Zuwachs – Gäste dürfen gerne zum Schnuppern kommen: dienstags um 19.45 Uhr im Ev. Gemeindehaus in in Steinheim.

»Kilkenny Bastards«: Voller Power, voller Lebensfreude. Mal lauter, mal leiser. Mal ausgelassen, mal in sich gekehrt, aber immer mit ganzem Herzen bei der Sache. Diese sieben »irischen Bastarde« stehen mit den Beinen voll im Hier und Jetzt. Das gibt der Band ihre erdige Schwerkraft und Glaubwürdigkeit. Ehrlicher Irish Folk Punk, der von der ersten Minute zum Tanzen und mitsingen lockt. Da wird es einem auch ohne Whiskey warm ums Herz.

»Nis Jesse«: Nis Jesse wird mit dem Dudelsack schottische, sphärische Melodien blasen und irische Balladen zur Gitarre singen.