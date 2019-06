Die Bauarbeiten an der Grundschule Marienmünster in Vörden haben begonnen. Foto: Dennis Pape

Marienmünster (WB/dp). Das größte städtische Bauprojekt in Marienmünster seit der Errichtung der Turnhalle in Bredenborn 1992 ist gestartet. Jetzt wird der neue Gebäudeteil der Grundschule Marienmünster in Vörden errichtet. »Zunächst werden Rohrleitungen verlegt und der Schotter eingebaut.