Bredenborn (nf). »Schön, wenn man solche Freunde und Nachbarn hat.« Davon ist Ludwig Risse überzeugt. Vor einem Jahr hat eine Wasser- und Schlammlawine das Einfamilienhaus am Südring in Bredenborn schwer in Mitleidenschaft gezogen und eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst.