Die Polizei beschreibt die Vorgänge so: »In der Nacht von Samstag, 27., auf Sonntag, 28. Juli, ist es in der Liboristraße in Bredenborn zu mehreren Sachbeschädigungen und Diebstählen gekommen. In einem Garten wurden verschiedene Gegenstände beschädigt. Aus einem in der Liboristraße abgestellten Ford Fiesta sind eine Handyhalterung entwendet und das Fahrzeug beschädigt worden. An einem in der Nähe abgestellten Ford Kuga wurden die Windschutzscheibe und ein Seitenspiegel beschädigt.«

Sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, entgegen.