Das Schützenfest in Papenhöfen beginnt am Samstag, 17. August, um 9 Uhr mit einer Schützenmesse in der Kapelle in Papenhöfen. Daran schließt sich das Schützenfrühstück im Festzelt an. Um 15 Uhr treten die Schützen zum Festumzug durch die Stadt an, bevor die Mitglieder den Tag um 20.30 Uhr mit der Partyband »Comeback« im Festzelt ausklingen lassen wollen.

König in alter Heimat

Bereits im Oktober vergangenen Jahres wurde der König ausgeschossen. Der zwischenzeitlich nach Pömbsen verheiratete Bernd Seelig zeigte seine große Verbundenheit mit seiner alten Heimat und errang die Königswürde. Als Königin erkor er seine Ehefrau Ivonne Seelig. Der Hofstaat wurde auch schnell gefunden. Dem Königspaar zur Seite stehen Nadine Leßmann und Bernd Krüger-Eickmeier, Kathy Drewes und Dirk Seelig sowie Ayla Wenning und Daniel Niemeier.

Am Sonntag, 18. August, beginnt um 14 Uhr das Stadtschützenfest der Stadt Marienmünster mit dem großen Festumzug mit Kranzniederlegung am Ehrenmal sowie Ansprachen und Parade. Ab 18 Uhr sorgt die Partyband »Dolce Vita« im Festzelt für Stimmung und lädt alle Besucher zum Tanz. Der Höhepunkt des Abends ist die Polonaise, die für 22.22 Uhr geplant ist.