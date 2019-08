Hohehaus (WB). Die Hohehäuser Dorfgemeinschaft hat viele Besucher am vergangenen Wochenende mit einem stimmungsvollen Dorffest unterhalten. Am Samstagabend wurde bei bestem Sommerwetter ausgelassen getanzt und gefeiert.

Insbesondere die liebevoll hergerichtete Cocktailbar mit karibisch gekleideten Herren wurde bestens angenommen. Am Sonntagmorgen hatten die Hohehäuser Frauen ein üppiges Frühstück für alle Einwohner des Dorfes vorbereitet, das ebenfalls sehr gut besucht war. Der sich anschließende Frühschoppen wurde vor allem von den Herren wahrgenommen, bevor am Nachmittag schließlich zahlreiche Gäste mit »süßem Zahn« die selbstgebackenen Kuchen der Hohehäuser Frauen genossen. Auch viele Kinder fühlten sich in Hohehaus wohl: Das lag auch am sich an das Festgelände anschließenden Spielplatz.