Mit einem Sektempfang begrüßten die Organisatoren mehr als 60 Senioren und 40 Angehörige im Foyer. Die Gäste hatten sich dem Motto entsprechend in Schale geworfen und warteten gespannt auf das Programm. Denn als Highlight des Nachmittags war eine festliche Modenschau angekündigt. Anneliese Weber, allen als Betreuungskraft bekannt, kündigte die »Models« mit launigen Sprüchen an. Unter großem Hallo und Applaus der Gäste präsentierten sieben Mitarbeiterinnen des Hauses elegante Kleider aus verschiedenen Jahrzehnten.

Kleiner Prinz

Mit einem Augenzwinkern verriet Präsenzmitarbeiterin Isabella Zdrowak, einer ihrer schwarzen High Heels sei abhandengekommen und sie sei auf der Suche nach ihrem Prinzen. Sie sah bezaubernd aus in ihrem kurzen Tüllkleid mit Corsage im edlen Grau. Die Gäste rätselten, wer denn nun gemeint sei? Die Lösung ließ nicht lange auf sich warten. Der neunjährige Sohn einer Mitarbeiterin, kurzerhand in das Schauspiel eingebunden, überreichte unter Gelächter der Gäste den fehlenden Schuh. Mit viel Beifall begrüßten die Besucher Präsenzmitarbeiterin Annegret Helmes, die ihr Königinnen-Kleid vom Schützenfest präsentierte. Die Gäste waren begeistert von der Modenschau und wünschten sich eine Neuauflage für das nächste Jahr. Hauswirtschaftsleiterin Maike Vollmann servierte ausgewählte Fingerfood-Snacks. Das Orchester »Querbeet« spielte sich mit bekannten Schlagern in die Herzen der Zuhörer.