»Heute haben die Feuerwehren wieder ihre Leistungsstärke und Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. Aber auch die Gemeinschaft hat einen hohen Stellenwert, die heute durch den Stadtpokal gefördert wurde«, sagte Marienmünsters stellvertretende Bürgermeisterin Bernadette Niemeier bei der Siegerehrung.

Spannender Wettbewerb

Ausrichter des diesjährigen Stadtpokals war die Löschgruppe Born-Münsterbrock. Sie selber trat nicht an, sorgte aber für einen reibungslosen Ablauf und die Verpflegung. Insgesamt sind sechs Löschgruppen aus Altenbergen, Bredenborn, Bremerberg-Eilversen, Großen- und Kleinenbreden, Löwendorf-Hohehaus und Vörden gegeneinander angetreten. Sie mussten drei Übungen – einen Parcours mit Funk, das Überfüllen von Wasser mit Eimern und das Zusammenkuppeln von A-Leitungen – in schneller Zeit und möglichst fehlerfrei bewältigen. Damit von Beginn an für alle Teilnehmer die gleichen Bedingungen herrschten, führte die Jugendfeuerwehr der Stadt die Übungen vor. Danach folgte ein spannender Wettbewerb, bei dem sich die Löschgruppe aus Altenbergen durchsetzen konnte. »Wir konnten uns nicht auf diese Übungen vorbereiten. Unser Ziel ist es Jahr für Jahr, keine Fehler zu machen«, sagte Altenbergens Bernd Ridder.

Beförderungen und Ernennungen

Den zweiten Platz belegte die Löschgruppe aus Bremerberg-Eilversen, Dritter wurde die Löschgruppe Großen- und Kleinenbreden. Die Siegerehrung nahmen der stellvertretende Stadtbrandinspektor Josef Welling, die stellvertretende Bürgermeisterin Bernadette Niemeier und Ordnungsamtsleiter Elmar Meyer vor. Sie bedankten sich für den Einsatz der Feuerwehren. Auch Beförderungen und Ernennungen wurden bei der Siegerehrung vorgenommen. Die Oberfeuerwehrmänner Stephan Peter, Lukas Rheker, Dominik Sievering, David Hensel und Frederick v.d. Heyde wurden zu Unterbrandmeistern befördert, Brandinspektor Jan Giefers zum Oberbrandinspektor und Benedikt Henneke zum Brandmeister. Das Feuerwehrehrenzeichen in Silber erhielt Marc Sprenger.

35 Jahre Jugendfeuerwehr

Ein besonderer Blick wurde auch auf die Jugendfeuerwehr gerichtet, die an diesem Tag ihr 35-jähriges Bestehen feierte. Auch sie hat die Aufgaben mit Bravour gemeistert. »Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Das breit gefächerte Angebot der Jugendfeuerwehr sichert uns einen qualifizierten Nachwuchs«, sagte Bernadette Niemeier.