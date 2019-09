Von Franziska Münster

Altenbergen (WB). Das Höhendorf Altenbergen wurde am Freitag durchgerüttelt, als rund 1000 Heavy-Metal-Fans zu der zweiten Auflage des Festivals Rock’n Revel anreisten. Sie verwandelten den sonst eher ruhigen Sportplatz des 470-Seelendorfes in einen Schauplatz lautstarker Metal Musik.

Mit Berühmtheiten wie der Australischen Band Massive oder dem ehemaligen Motörhead Gitarristen und seiner neuen Band »Phil Campbell and the Bastard Sons« gelang den Veranstaltern des neu gegründeten Vereins »Altenbergen on Stage« ein Rock-Spektakel der Extraklasse.

Das Festival einläuten durften an dem Abend die Höxteraner Band »Kuya Lu«. Sie heizte die Stimmung des Publikums schon früh an und leistete mit ihrer Frontsängerin Lisa Hasenbein als einziger Frau auf der Bühne am Freitagabend ihren Anteil zur Frauenquote.

Zuschauer in Hochstimmung

Auf »Kuya Lu« folgte der zweite lokale Act mit den Paderborner Jungs von »Beastless«. Anders als man es von anderen Bands gewöhnt ist, zeigten sie sich publikumsnah. Vor allem, als der Sänger Catt Simmons sich zum Ende des Auftrittes zu den Fans ins Moshpit gesellte.

Die Zuschauer waren bereits nach den ersten beiden Acts in Hochstimmung. So auch Patrick Heitzmann. Der 29-jährige Volkmarsener war bei »Beastless« ganz vorne mit dabei und begeistert nach dem Auftritt: »Es ist hier anders als bei anderen Festivals, wo die ersten Bands meist nicht so gut sind. Es ist einfach super und macht Spaß.«

Ein bisschen wie Schützenfest

Auch zu der Atmosphäre des ungewöhnlichen Festivals findet er passende Worte: »Das ist ein bisschen wie Schützenfest mit Heavy Metal dabei.«

Tatsächlich könnte man, von der Musik abgesehen, bei dem Betreten des Zeltes den Eindruck gewinnen, Altenbergen feiere ein zweites Schützenfest. »Das hier ist ein Muss als Altenbergener, wenn ein kleines Dorf schon so etwas Tolles auf die Beine stellt«, findet auch Rigo Schell (43) aus Altenbergen. Ähnlich wie er, sahen das auch viele andere aus dem Ort und aus der Umgebung. Auch, wenn die Musik nicht immer den eigenen Geschmack traf, gefiel das Festival: »Wenn das die nächsten Jahre auch stattfindet, kommen wir wieder«, freut sich die 56-jährige Altenbergenerin Susanne Potthast.

Krönender Abschluss

Für Verpflegung an dem Abend, sorgte der Foodtruck Axls Diner, mit seinem ausgefallenen Angebot an Burgern.

Rock’n Revel-Festival in Altenbergen Fotostrecke

Foto: Franziska Münster

Schon vor der Band »Massive«, war das Publikum begeistert, und als dann die Australier die Bühne betraten, konnte man sehen, wie viel Heavy Metal wirklich in Altenbergen steckt. Ausgelassen feierten die Gäste zu der Musik von »Massive«, ohne die das Festival im vergangenen Jahr wahrscheinlich gar nicht entstanden wäre.

Den krönenden Abschluss des Abends bildeten anschließend »Phil Campbell and the Bastard Sons«. Neben ihren eigenen Songs, gaben sie auch Werke von Phil Campbells alter Band »Motörhead« und weitere berühmte Cover wie zum Beispiel »Rockaway Beach« von den »Ramones« zum Besten. So kamen auch die eingefleischten Rocker an dem Abend auf ihre Kosten.

Doch als sich die Band gegen halb eins von den Zuschauern verabschiedete, war noch lange nicht Schluss. Und so wurde auch ohne Band noch ausgelassen weiter gefeiert.

Nicht nur das Publikum, sondern auch die Veranstalter waren durchweg zufrieden mit der Neuauflage des Festivals Rock’n Revel. »Wir sind alle ein großes Team. Dieses Festival ist eine Gemeinschaftsleistung«, sagt Stefan Luka, ein Sprecher des Vereins. Die Resonanz auf das Konzert des vergangenen Jahres sei durchweg positiv gewesen, und auch in diesem Jahr freut er sich: »Das volle Zelt ist die Bestätigung der guten Arbeit unseres Teams.«

Da das Festival noch in den Anfängen steckt, kann noch niemand genau sagen wie es weitergehen wird. Die Prognosen der Gäste deuten allerdings alle in die gleiche Richtung: noch größer und noch beliebter soll es sein.

Der Veranstalter möchte sich da auf noch nichts Konkretes festlegen. Der Plan aber ist, dass es definitiv auch eine dritte Auflage des Festivals geben soll.