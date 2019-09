Mit »Heimatabend«, so heißt das neue Programm, geht das Kabaretttrio in sein etwa dreißig-jähriges Jubiläum. Ein Gründungsjahr lässt sich nämlich nicht wirklich terminieren, da die Gruppe eher »organisch gewachsen ist«, so die drei Bördekabarettisten, die sich nicht mehr so genau an ihr »erstes Mal« erinnern können.

Selbstgezimmerten Bühne bei Hartmanns in Haarbrück

Jedenfalls lernten sich die Ethnokabarettisten irgendwann in der zweiten Hälfte der Achtziger Jahre des letzen Jahrhunderts auf einer selbstgezimmerten Bühne auf dem Hof von Hubertus Hartmann in Haarbrück kennen. Seitdem sind sie bei den Kulturveranstaltern in Ostwestfalen und Nordhessen eine feste Größe. Ihre Persiflagen südostwestfälischer Originale, wie sie nur in der Warburger Börde naturbelassen über Jahrhunderte heranreifen konnten, füllen Kulturscheunen und Schützenhallen. Verfremdungen von Volksliedern und bizarre Heimatgedichte verfeinern das Programm. Mit ihrem »Crossover« aus Dorftheater, Bauernschwank und bissiger Satire erreichen sie ein Publikum aus allen politischen Lagern, weil jeder glaubt, nur die anderen wären gemeint: Ethnokabarett nach Hausmacherart , artgerecht und ohne künstliche Zusatzstoffe.

Karten sind im Bürgerbüro der Stadt Marienmünster, Telefon 05276/9898-19 oder -29, im Geschäft Nolte in Vörden und bei Bücher Brandt in Höxter erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt 13 Euro im Vorverkauf, 15 Euro an der Abendkasse.