Gregor Meier, der seit 2015 in Marienmünster arbeitet, wird Dozent an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Bielefeld – er hat sich gegen etwa 100 Bewerber durchgesetzt. »Gregor Meier ist ein absoluter Finanzfachmann und ein angenehmer Kollege. Er hat sich extrem schnell bei uns eingearbeitet in einer Phase, in der noch ausstehende NKF- Jahresabschlüsse erledigt werden mussten. In diesem Jahr wird nun auch der Abschluss 2018 vorgelegt«, sagte Bürgermeister Robert Klocke. Aufgrund des Wechsels werde der Haushaltplan 2020 wohl erst im Januar oder Februar eingebracht.