Marienmünster (WB/dp). Kai Schöttler (30) wird Nachfolger von Gregor Meier und tritt bereits am 1. Oktober das Amt des Kämmerers der Stadt Marienmünster an. Der Altenbergener ist bis dato noch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat.

»Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung, vor der ich großen Respekt habe«, sagte Schöttler am Donnerstag im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Schöttler ist im März 2015 in den Stadtrat nachgerückt, weil Nicolay Loges als damals neuer Schulleiter sein Mandat niedergelegt hatte. Er ist Diplom-Finanzfachwirt und hat zuletzt als Betriebsprüfer beim Finanzamt gearbeitet. Als spannende Herausforderungen für die Stadt sieht Schöttler unter anderem die Digitalisierung, den Klimaschutz und die Novellierung des Umsatzsteuergesetzes an.

Seine Nachfolge in der CDU ist noch nicht final geklärt.