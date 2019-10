Gerissene Weidetiere müssen dem Landesamt in Recklinghausen gemeldet werden. Nach dem Fund hatte Alois Rode Wolfsberaterin Friederike Wolff vom Landesbetrieb Wald und Holz kontaktiert, auch Ortrun Humpert, Landesvorsitzende des Schafzuchtverbandes, und ihr Mann Andreas waren zur Weide gekommen, um den Schaden zu besichtigen und aufzunehmen. Von dem toten Tier, das fast komplett aufgefressen war, wurden Fotos gemacht und eine DNA-Probe genommen, die für Untersuchungen ans LANUV geschickt wurde. Damit sollte geklärt werden, ob ein Wolf das Schaf gerissen hat.

Jetzt hat das LANUV einen Bericht verfasst, in dem es heißt, dass das Schaf nicht von

Der Wolf in OWL

Das Landesamt Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW weist auf seiner Internetseite das Wolfsgebiet Senne aus. Zu diesem gehören vorrangig Teile der Kreise Gütersloh, Lippe, Paderborn und der kreisfreien Stadt Bielefeld. Zur »Pufferzone« gehört allerdings der Kreis Höxter mit seinen Städten Bad Driburg, Beverungen, Borgentreich, Brakel, Höxter, Marienmünster, Nieheim, Steinheim, Warburg und Willebadessen. Wolfssichtungen im Kreis Höxter hat es zuletzt im Juni dieses Jahres in Willebadessen (Fotobeleg) und im Juni 2018 in Marienmünster (Fotos) gegeben. Im November 2009 war zuletzt ein Nutztier von einem Wolf gerissen worden. Dieser Fall habe nach Angaben des Amtes in Borgentreich stattgefunden. In Löwendorf soll in diesem Sommer ein Wolf mit einer Nachtsichtkamera an einem Stall fotografiert worden sein. »Das Original des Fotos steht uns nicht zur Verfügung«, erklärt Friederike Wolff. Deshalb seien keine Untersuchungen in diese Richtung erfolgt.