Haben gemeinsam mit vielen Gästen Richtfest an der Schule gefeiert (von links): Schulleiter Nicolay Loges, Rudolph Büker (Büker Bau), Hochbauingenieur Matthias Peitsch, Zimmermann Bernd Flick, Bürgermeister Robert Klocke, Matthias Büker (Büker Bau), Andrea Rappold und Nicolas Bahnemann (beide Büro »Bau Eins«) sowie Christian Sauer und Matthias Rabbe (beide Büro Sauer). Foto: Dennis Pape

Von Dennis Pape

Marienmünster (WB). »Hier steht gar herrlich anzuseh’n, der Bauherr wird es gern gesteh’n, das neue Haus, stolz aufgericht’ – brav tat ein jeder seine Pflicht.« Mit diesen Worten hat am Mittwochnachmittag Zimmermann Bernd Flick den Startschuss zum Richtfest am neuen Teilgebäude der Grundschule Marienmünster in Vörden gegeben.