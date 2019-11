»Jahrhundertregen« – diese beruhigende Einschätzung der Gewittersturzregen 2007 in Vörden und Kollerbeck und in den Jahren 2008, 2013 und 2018 in Bredenborn hatte die WGB stets angezweifelt und das Thema »Minimierung der Schäden nach Starkregenereignissen« seit 2008 immer wieder auf die Tagesordnung geholt.

Größerer Oberwasserkanal

Erste Maßnahmen wurden gemeinsam mit Politik und Bauamt umgesetzt, so die durchgängige Vergrößerung des Oberwasserkanals am Fahrenberg. Allein punktuelle Maßnahmen sind aus Sicht der WGB aber nicht mehr zielführend. Aus diesem Grund erarbeitete die WGB Fraktion nach dem Unwetterereignis in Bredenborn am 29. Mai 2018 einen umfangreichen Diskussionsvorschlag an Politik und Bauamt mit dem Ziel: »Schäden nach Starkregenereignissen systematisch zu erfassen, zu kartieren und vorbeugende Schutzmaßnahmen für die Zukunft zu planen und umzusetzen, um die dramatischen Auswirkungen deutlich zu minimieren und die Bürger besser zu schützen.«

Feldauffahrten müssen weg

Nach einer gemeinsamen Besichtigung der größten Schäden des erneuten Starkregenereignisses am 15. Oktober 2019 im Stadtgebiet Marienmünster betont WGB Sprecher Elmar Stricker: »Die zügige Zusammenstellung der gravierendsten Schäden in Marienmünster durch das Bauamt und erste Vorschläge entsprechender Schutzmaßnahmen helfen bei der Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes schlüssiger Lösungsansätze und eines entsprechenden Ansatzes im Haushalt 2020. Dabei wichtig ist ein ganzheitlicher Ansatz, denn unsere Kanäle können solche Wassermassen nicht schlucken. Bürger, Landwirte und Politik müssen Hand in Hand arbeiten.« Beseitigung nicht notwendiger Feldauffahrten, ökologische Grünstreifen und Heckenanpflanzungen an den gefährdeten Feldrändern, Verbesserung der Pflege der Gräben und der Einlaufpunkte in die Kanäle sind nur einige Stichpunkte, die die WGB in die Diskussion einbringt. »Die Wiederherstellung eines natürlichen, ökologischen Schutzsystem im Einklang mit der Natur, damit möglichst viel Wasser auf den Feldern verbleibt und der Wasserabfluss möglichst langsam erfolgt, erscheint ein vielversprechender Ansatz zu sein, damit Sturzfluten in diesem dramatischen Ausmaß erst gar nicht die Häuser in den Orten erreichen und Keller volllaufen«, fordert die WGB. Verstopfte Kanaleinläufe, mangelnde Grabenpflege und Pflügen bis knapp an die Grabenkante auf städtischen Randstreifen haben aus Sicht der WGB nicht zuletzt dazu geführt, dass die Wassermassen so schnell ungehindert in den Ort fließen konnten. »Kartierte Feldgrenzen sind zwingend einzuhalten«, so der dringende Appell der WGB. »Diese Randstreifen sollten genutzt werden, um Grünstreifen und Heckenanpflanzungen anzulegen zur Reduzierung der Fließgeschwindigkeit des Wassers und ökologische Rückzugsflächen für die Natur zu schaffen«, so die einstimmige Meinung der WGB-Mitglieder.

Starkregen bleibt ein Thema

Auf Grund des Klimawandels sei nicht davon auszugehen, dass die Schadensereignisse weniger werden. Es sei Aufgabe der Kommunalpolitik und der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern vorbeugend tätig zu werden, um besser auf Ereignisse dieser Art vorbereitet zu sein.