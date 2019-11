Mechthild Lücke mit einem Paar extravaganter Schuhe. Zusammen mit Irmgard Mackenbrock und weiteren Mitstreitern hat sie die meisten Exponate schon liebevoll drapiert. Alle hoffen auf eine gute Resonanz – zum ersten Mal am Sonntag. Foto: Marius Thöne

Marienmünster (WB/thö). Drei Tage stehen in Marienmünster im Zeichen eines ganz besonderen Flohmarktes. Der »Markt der Wertschätzung« soll gut erhaltenen Klüngel in die Hände neuer Besitzer bringen. Los geht es am kommenden Sonntag, 24. November.