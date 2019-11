Eine junge Eiche im Hainholz in Marienmünster – in Zukunft soll noch deutlich mehr aufgeforstet werden. Foto: Dennis Pape

Von Dennis Pape

Marienmünster (WB). Die Politik in Marienmünster will ein deutliches Zeichen setzen und sich verpflichten, in den kommenden fünf Jahren 300.000 Euro in die Aufforstung des Waldes zu investieren. Die 60.000 Euro pro Jahr sind alleine mehr als doppelt so viel wie zunächst eigentlich in der Planungs des Regionalforstamtes für 2020 vorgesehen war.

Marienmünsters Politik will den Wald in den kommenden Jahren nicht mehr aus der wirtschaftlichen Perspektive betrachten, sondern den Fokus in erster Linie auf ökologische Aspekte setzen – alle Fraktionen haben sich einstimmig dafür in der Hauptausschusssitzung am Mittwochabend ausgesprochen.

Infoveranstaltung und Bepflanzungsaktion

Die Beschlussempfehlung an den Rat, der dies im Dezember final absegnen soll: Die Stadt Marienmünster investiert in den kommenden fünf Jahren jeweils bis zu 60.000 Euro in die Aufforstung. Darüber hinaus soll es eine Infoveranstaltung für alle Bürger zur Situation des Waldes sowie eine Bepflanzungsaktion in Kooperation mit der ehemaligen Südlink-Bürgerinitiative sowie der Grundschule geben, um das Thema in der Gesellschaft zu verankern. Die Fraktionen sprachen sich dementsprechend auch einstimmig dafür aus, dass zum Teil größere Fehlbeträge im Haushalt in Kauf genommen werden sollen.

»Wir sind beeindruckt von der positiven Dynamik in dieser Sitzung und davon, dass Sie dem Wald eine so große Bedeutung zumessen. Die von Ihnen gewünschten Aufforstungsmaßnahmen gehen weit über das hinaus, was wir in den kommenden Jahren finanziell für möglich gehalten haben. Die Umsetzung wird sportlich, ist aber zu schaffen«, sagte Matthias Berndt vom Regionalforstamt Hochstift nach der Entscheidung des Ausschusses.

Defizit: 38.000 Euro

Er hatte zuvor bei der Beratung über den Forstwirtschaftsplan die geplante Aufforstungsmaßnahme für das Jahr 2020 vorgestellt: Dabei handelt es sich um 7000 neue Traubeneichen, 3000 Roteichen und 3500 Lärchen auf einer Fläche von fünf Hektar im Masterholz für etwa 27.700 Euro. Das wäre wirtschaftlich zu vertreten gewesen, war der Politik jedoch nicht genug. Nun soll das Forstamt bis Dezember weitere Maßnahmen sowie deren Kosten ausarbeiten und im Stadtrat vorstellen.

Das geplante Betriebsergebnis des Stadtwaldes für den Haushalt 2020, das Berndt und Försterin Imke Lampe vorstellten, beläuft sich damit nicht auf zunächst vorgesehene minus 4.400 Euro, sondern auf etwa minus 38.000 Euro. Die geplanten Erträge belaufen sich auf insgesamt 72.000 Euro (davon 58.000 Euro aus 650 Festmetern Holz), die Aufwendungen auf 110.000 Euro. Der größte Aufwendungsposten ist »Wiederbewaldung, Wildschutz, Pflege« mit nun 75.000 Euro.

Holzpreise stark gesunken

Zum Vergleich: Im Jahr 2018 – dem ersten der beiden zuletzt durch Stürme, Hitze und Borkenkäfer geprägten »Katastrophenjahre« – gab es trotz einer Planung von 900 Festmeter einen Einschlag von 4081 Festmeter und ein Betriebsergebnis von 70.000 Euro. Im Sturmjahr 2015 wiederum lag das Betriebsergebnis mit 4070 eingeschlagenen Festmetern noch bei 189.000 Euro. »Die Holzpreise sind angesichts der Schadensereignisse in den vergangenen Jahren extrem gesunken. Und die Tendenz ist weiter negativ«, sagte diesbezüglich Matthias Berndt. Mittlerweile werde auch Holz nach China exportiert, was den Preis zwar etwas stabilisiert habe – doch hier gebe es eine brandneue Entwicklung. Berndt: »Die Sicherheit eines Transportes von Rundholz in Containern wird derzeit in Frage gestellt. Das ist ein wichtiges Ventil für uns – deshalb bangen wir darum.«

In den Jahren 2018 und 2019 gab es alleine wegen Sturmschäden 10.500 Festmeter und wegen Borkenkäfern 6.500 Festmeter Kalamitätsmenge. Dies bedeutete eine Freifläche von 47 Hektar, von denen 9,5 Hektar bereits aufgeforstet wurden – unter anderem im Hainholz . Jetzt wollen Politik, Stadt und Forstamt dafür sorgen, den Wald wieder auf Vordermann zu bringen – in erster Linie mit einer Mischung aus neuem Laubholz und einer Naturverjüngung des gesunden Bestandes.