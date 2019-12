Seit Jahren hat sich die Abtei Marienmünster mit den Räumlichkeiten der Kulturstiftung zu einem kulturellen Anziehungspunkt in der Klosterlandschaft OWL gemausert. In jüngster Vergangenheit sind besonders viele Projekte für junge Menschen hinzugekommen – nicht zuletzt wurde dies auch ermöglicht durch eine Förderung im Programm „Land(auf)Schwung“.

„Ohne Förderprogramme wäre vieles nicht möglich – doch auch diese laufen irgendwann einmal aus“, sagte Hans Hermann Jansen von der Kulturstiftung. Da „irgendwann“ im Fall von „Land(auf)Schwung“ in Marienmünster Ende 2019 ist, sind die Verantwortlichen um so dankbarer, dass die beachtlichen Einnahmen von 3125 Euro eine Fortführung der Jugendprojekte ermöglichen.

„Es muss unser Ziel sein, dass möglichst viele junge Menschen die Abtei Marienmünster mit all ihren Facetten kennenlernen und sich mit ihr identifizieren. Das schafft Bindung zu diesem geschichtsträchtigen Ort, der sich zu einem Leuchtturm im Kreis Höxter und darüber hinaus entwickelt hat“, betonte Robert Klocke, Bürgermeister und Vorstandsmitglied der Kulturstiftung.

Kommentar von Dennis Pape

Das Ehrenamt ist seit der Gründung der Kulturstiftung 2006 eine wichtige und unentbehrliche Stütze an der Abtei – die Entwicklung dieses historischen Ortes zu einem kulturellen Zentrum der Klosterlandschaft OWL ist fest mit ihnen verbunden. Vieles davon wird wiederum von den Verantwortlichen um Hans Hermann Jansen koordiniert, denn Ehrenamt braucht manchmal auch einen Wegweiser – und den hat Marienmünster in Person von Jansen und seinen Mitstreitern bei der Kulturstiftung. Nicht zuletzt die Stadt Marienmünster und auch der Kreis Höxter können dankbar dafür sein, was auf vielfältigen Ebenen in den vergangenen Jahren an der Abtei entstanden ist – doch auch sie müssen sich dessen bewusst sein, dass bürgerschaftliches Engagement ein zartes Pflänzchen ist. Alle Engagierten rund um das Kulturzentrum an historischer Städte haben es sich verdient, die Unterstützung aus dem Hauptamt zu erfahren – nur so kann ein erfolgreicher Weg weiter beschritten werden.