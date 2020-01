Oberst der Jungschützen im November gewählt

Der Oberst der Altschützen, Elmar Lange, und der Schriftführer der Schützenbruderschaft, Hans-Jürgen Krause, stellten sich nicht wieder zur Wahl. Die Schützenbruderschaft St. Peter und Paul Vörden bedankte sich bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern für die langjährige Arbeit und überreichte ihnen ein Präsent. Neu gewählt wurde als Oberst der Altschützen Paul Elsing junior. Zum Schriftführer wählte die Versammlung Jörg Kreilos. Wiedergewählt wurde der Kassierer Thorsten Hölting. In der Jungschützenabteilung stand ebenfalls die Wahl eines neuen Oberst an. Dieses Amt wird zukünftig von Tobias Schwarze bekleidet (die Wahl wurde in der Jungschützenversammlung bereits im November 2019 vorgenommen). Der scheidende Altschützenoberst Elmar Lange dankte allen Vorstandsmitgliedern und Schützenbrüdern für die geleistete Arbeit im abgelaufenen Schützenjahr und gratulierte den neuen und alten Amtsinhabern.

Mitglieder ausgezeichnet

Außerdem standen Ehrungen von langjährigen Mitgliedern auf der Tagesordnung. Geehrt wurden für 30-jährige Mitgliedschaft Dirk Homann, Ralf Konze, Stefan Gröne und Roger Frania. Auf 40 Jahre im Verein blicken Georg Elsing, Arnulf Hagedorn, Franz Hecker, Ralf Kowala, Werner Lange, Hans-Dieter Leßmann, Martin Niemann, Michael Nolte, Franz Padberg, Klaus Reitemeyer, Thomas Ridder-Padberg und Matthias Rohde zurück. Seit 50 Jahren sind Heinrich Fiene, Gerd Grawe, Erhard Gröne, Jürgen Grote, Heinrich Hillebrand, Josef Kreilos, Arnold Offergeld, Klaus Potthast, Karl Ridder, Herbert Schmidt, Peter Schwarze und Ulrich Seck Mitglied. 60 Jahre im Verein sind Johannes Fuhrmann, Helmut Hagelüken, Ewald Hecker und Heinrich Lüke, bereits 70 Jahre Willig Elsing, Walter Schmidt und Heinrich Weber.