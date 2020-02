Von Angelina Zander

Marienmünster (WB). Die Kulturszene im ländlichen Raum unterscheidet sich maßgeblich von der in den Städten: „Im ländlichen Raum machen alle mit, es gibt eine aktivierende Kulturarbeit. Jeder ist ein Stück weit auch ein Kulturschaffender. In der Stadt gibt es dagegen häufig einen Unterschied zwischen Konsumenten und Schaffenden“, sagt Regierungspräsidentin Judith Pirscher.

Und diese Partizipation kann dazu führen, dass Jugendliche sich stärker mit ihrer Region verbunden fühlen und entweder gar nicht wegziehen, oder später zurückkommen. Mit dem Thema „Gehen oder bleiben – kulturelle Angebote als Bindefaktoren für Jugendliche im ländlichen Raum“ haben sich 200 Gäste der 13. OWL-Kulturkonferenz am Dienstag in Marienmünster beschäftigt.

Zu dieser hatte das Kulturbüro der OWL GmbH Fachleute aus Kultur, Bildung, Verwaltung und Politik in die Abtei eingeladen. Im ersten Teil der Konferenz wurde in Keynotes das Thema „Gehen oder Bleiben“ beleuchtet. In fünf Foren ging es anschließend darum, Ansatzpunkte zu diskutieren, wie kulturelle Angebote als Instrument zur Bindung dienen können.

Schüler berichten

Dass der Klebeeffekt von Kulturangeboten wirken kann, zeigten sechs Schüler aus OWL, die ihre Pläne für die Zukunft präsentierten. Kara Pohlmann (16 ) aus Detmold erläuterte, dass sie nach ihrem Abitur studieren wolle. „Ich werde auf jeden Fall zurückkommen“, kündigte sie an. Als Gründe führte sie Familie und Freunde, aber auch ihre Vereine an. Auch Linnea (15) aus Detmold plane, nach einem Studium zurückzukommen. „Es gibt sehr viele Angebote, und die Musik hält mich.“

„Eigentlich müssen wir uns keine Sorgen machen“, resümierte Herbert Weber, Geschäftsführer der OWL GmbH. „Junge Erwachsene haben ein positives Verhältnis zu unserer Region.“ Das ergebe sich auch aus einer Umfrage, die gerade von den Regionen Münsterland, Südwestfalen und OWL erarbeitet wird.

Studie „Hier geblieben“

Die Ausführungen der Jugendlichen bekräftigten die Ergebnisse des Projekts „Hier geblieben“, das das Zukunftszentrum Holzminden-Höxter von 2014 bis 2018 im Rahmen von „Land(auf)Schwung“ durchgeführt hat. Jan Schametat, wissenschaftlicher Mitarbeiter, stellte einige Ergebnisse vor. Generell sei festzuhalten: Je kleiner der Ort, desto größer ist die regionale Bindung. Befragt worden seien Schüler der neunten Klasse. Ein weiteres Ergebnis: „Diejenigen, die stark in Netzwerken aktiv sind, wollen eher bleiben.“ Bedeutet: Personen, die an Gemeinschaft orientiert sind, sich in Vereinen oder in Gruppen engagieren, haben eine stärkere Bindung zur Region und neigen dazu, zurückzukehren oder zu bleiben.

Darüber hinaus nannte Schametat Beispiele, bei denen Jugendliche selbst aktiv wurden, um das kulturelle Angebot in ihrer Heimat attraktiver zu gestalten: „Der Verein Rollkultur hat sich aus jugendlichen Skatern heraus gebildet und dafür gesorgt, dass der Skatepark Godelheim entsteht.“ Herbert Weber brachte einen weiteren Aspekt ins Spiel: „Die Mobilität ist im ländlichen Raum häufig der Knackpunkt. Wenn die Erreichbarkeit von Fußballvereinen oder Ausbildungsplätzen schwer ist, werden Jugendliche frustriert. Das kann mittel- oder langfristig die Beziehung zur Region schwächen.“

Angebote der Kulturstiftung

Hans-Hermann Jansen, Mitglied des Vorstands der Kulturstiftung Marienmünster, wollte in einem Forum im zweiten Teil der Konferenz einigen Gästen die Projekte der Kulturstiftung vorstellen. Schon im ersten Teil der Konferenz kam diese Arbeit zur Sprache. Denn die Jugendlichen, die auf der Bühne über ihre Gründe für oder gegen das Bleiben in der Region sprachen, erzählten von ihren Erfahrungen mit der Kulturstiftung. Kara Pohlmann nahm bereits am Ferientheater teil und berichtete: „Die Jugendlichen entscheiden größtenteils, wie die Umsetzung auf der Bühne aussieht.“

Und Hans-Hermann Jansen betonte: „Alle Angebote, ob Jugend musiziert oder das Concert in the dark, eignen sich für Jugendliche. Darüber hinaus gibt es spezielle Angebote wie Werkstätten und das Ferientheater. Und wir entwickeln neue Formate wie den Tag des Singens oder den Tag der Chöre.“ Entscheidend sei, dass die Jugendlichen selbst aktiv werden.