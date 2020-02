Marienmünster-Bredenborn (WB/sam). Die Theatergruppe Bredenborn möchte auch in diesem Jahr die Lachmuskeln der Besucher strapazieren. An fünf Terminen geht es um „Die Leiche im Schrank“. Das Team um Regisseur Friedrich Ernst unterhält die Zuschauer auf der Bühne in der Schützenhalle. Premiere ist am Samstag, 7. März, um 19.30 Uhr.

Die Kriminalkomödie von Walter G. Pfaus beschäftigt sich in drei Akten mit dem Leben und Wirken des Fotografen Johann Bloedt, der von Marcel Dreier verkörpert wird. „Er ist ein Meister seines Fachs und Liebling der Frauen“, sagt Regisseur Ernst. Der Fotograf bekommt Besuch von seiner verheirateten Geliebten Nicola, die von Ramona Schmolinski gespielt wird.

Sie merkt aber, dass ihr Ehemann Siggi (Norbert Lücke) ihr gefolgt ist. Kurzerhand soll Johanns Nachbarin Simone (Pia Brinkmann) seine Ehefrau spielen. Als weitere Kunden, ein Einbrecher und auch die Polizei auftauchen, ist das Durcheinander perfekt. „Der Satz ‚Ich kann alles erklären‘ wird oft fallen“, gibt Friedrich Ernst augenzwinkernd einen kleinen Einblick in die Szenen mit flirtenden Ehefrauen und eifersüchtigen Ehemännern.

In weiteren Rollen sind Kai Bickmann als Simones Ehemann Axel, Maren Leyhe und Matthias Bickmann als Ehepaar Anna und Hans, Marita Hengsbach als Polizistin Gloria sowie Thomas Massolle als Einbrecher Arno zu sehen. Souffleusen sind Viktoria Gerninghaus und Martina Märtens. Für die Technik ist Manfred Märtens zuständig.

„Die Leiche im Schrank“ wird fünf Mal aufgeführt

Seit drei Monaten proben die Mitglieder der Theatergruppe für das neue Stück. „Auf das Bühnenbild legen wir auch in diesem Jahr wieder besonderen Wert“, verrät Regisseur Friedrich Ernst. Der Raum des Fotografen werde ein Hingucker sein. Neben der Premiere am 7. März sind die vier weiteren Aufführungen am Sonntag, 8. März, um 16 Uhr, am Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 15. März, um 16 Uhr sowie am Samstag, 21. März, um 19.30 Uhr. „Nach der letzten Aufführung ist eine After-Show-Party geplant“, freut sich die Theatergruppe auf zahlreiche Gäste in der Schützenhalle.

Der Vorverkauf für die einzelnen Termine hat bereits begonnen. Karten können telefonisch bei Provinzial Dreier unter den Rufnummern 05276/8083 oder 05276/8084 sowie bei Matthias Bickmann unter der Rufnummer 0152/02016796 bestellt werden. Erwachsene zahlen sieben Euro Eintritt, Kinder bis 12 Jahre drei Euro.