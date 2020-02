Von Wolfgang Tilly

Vörden (WB). Der Sportplatz in Vörden soll erhalten bleiben. Das war die vorherrschende Meinung während einer Infoversammlung im Sportheim am Vördener Sportplatz. Der SV Vörden hatte am Karnevalssonntag eingeladen. Etwa 70 Bürger und Mitglieder des SV Vörden waren gekommen. Der SV-Vorstand befürchtet, dass der Sportplatz einem geplanten Neubaugebiet zum Opfer fallen könnte.

„Die Sportplätze und Sportanlagen in Kollerbeck und Bredenborn sollen gefördert werden. Das sollte auch für den Sportplatz in Vörden geschehen“, stellte SV-Vorsitzender Uwe Hovenga fest. Die Verantwortlichen befürchten, dass sich das geplante Neubaugebiet zumindest in einigen Jahren auf dem Sportplatz erstrecken könnte und die Sportanlage dann zwangsläufig Geschichte sei. Bürgermeister Robert Klocke räumte in diesem Zusammenhang vor den interessierten Bürgern ein, „dass es zu dem Thema im Herbst ein Strategiegespräch mit der Bezirksregierung in Detmold gegeben habe.“ Im möglichen Bebauungsgebiet werde von Westen nach Osten gebaut. Zunächst sei eine Grünfläche neben der Sportanlage für 20 Bauplätze vorgesehen. Im Vördener Ortsausschuss, so die anwesende Vorsitzende Bernadette Niemeier, habe das Thema Neubaugebiet allerdings noch nicht auf der Tagesordnung gestanden.

Noch kein Thema im Ausschuss

Marcus Kaiser vom SV Vörden moderierte die Infoveranstaltung und stellte fest: „In den vergangenen Jahren hat es am Sportplatz und Vereinshaus einen Renovierungsstau gegeben.“ Klocke wies darauf hin, dass anstehende Sanierungsmaßnahmen mit dem Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen „Moderne Sportstätten 2022“ in Angriff genommen werden könnten. Für die Sportanlagen in Marienmünster habe das Land 300.000 Euro zur Verfügung gestellt. „Antragsteller für die 90-prozentige Landesförderung muss allerdings der Verein sein“, machte Thorsten Schiller vom Kreissportbund deutlich. Wenn der SV Vörden seine Sportanlage über das Programm renovieren möchte, müsste der Verein einen zehnjährigen Nutzungsvertrag mit der Stadt abschließen. „Der Pacht- beziehungsweise Nutzungsvertrag ist deshalb notwendig, weil sich der Platz im städtischen Besitz befindet“, erklärte Schiller weiter. Der Bürgermeister unterstrich die Ausführungen Schillers: „Der Verein muss sich bei dem entsprechenden Förderprogramm mit zehn Prozent beteiligen.“ Darauf, dass die Stadt den Anteil übernehme, wollte und konnte sich der erste Bürger nicht festlegen. Klocke zeigte zudem die luxuriöse Situation bei den Sportplätzen im Stadtgebiet Marienmünster auf: „Für etwa 5000 Einwohner stehen uns hier sieben Sportplätze zur Verfügung.“

„Wir beabsichtigen, den Sportplatz über das Förderprogramm des Landes NRW zu sanieren, um ihn damit auch für den Ort noch möglichst lange aufrecht zu erhalten“, so Marcus Kaiser vom SV.

Ein Kommentar von Jürgen Drüke

Der Einsatz des SV Vörden für den Sportplatz des Ortes ist ehrenwert und nur allzu verständlich. Fußballer sind oft große Kämpfer. In der Großgemeinde Marienmünster stehen den etwa 500o Einwohnern sieben Sportplätze zur Verfügung. Das ist stattlich. Das Verhältnis der Einwohner zu den Sportplätzen steht hier in keinem Verhältnis mehr. Das unabhängiges Institut ikps aus Baden-Württemberg hat den Marienmünsteranern bereits den Spiegel vorgehalten – das Überangebot schränkt sogar ein und steht modernen Sportstätten im Weg. Die kleine Großgemeinde sollte bei den Sportplätzen abspecken. Vörden verfügt über eine Sporthalle und ein Freibad – die Bürger nehmen diese beiden Sportstätten gerne an. Der Vördener Sportplatz ist hingegen aufgrund der demografischen Entwicklung, der Spielgemeinschaft des SV Vörden mit dem SV Altenbergen im Seniorenbereich sowie der großen Junioren-Spielgemeinschaft JSG Marienmünster zu viel des Guten. Ein mögliches Neubaugebiet bedeutet für Vörden einen großen Mehrwert. Die Zukunft des Sportplatzes sollte begrenzt sein.