Der SV Vörden will die dauerhafte Garantie für den Sportplatz in Vörden. Ein mögliches Neubaugebiet soll sich demnach nicht auf die Fläche des Sportplatzes ausdehnen. Foto: SV Vörden

Von Jürgen Drüke

Mit dieser Aussage macht Marcus Kaiser, zweiter Geschäftsführer des SV Vörden deutlich, dass ein mögliches Neubaugebiet, wenn es denn auf die Fläche des Sportplatzes ausgedehnt werden würde, den Verein in seiner Existenz bedroht. Von den aktuell 532 Vereinsmitgliedern würden 113 der Fußballabteilung angehören. „Von montags bis freitags wird auf unserem Platz in der Saison und in der Vorbereitung trainiert.“ Vier der zwölf Teams der Jugend-Spielgemeinschaft Marienmünster würden auf dem Vördener Platz trainieren und spielen. Die beiden Seniorenmannschaften, der SV Vörden bildet eine Spielgemeinschaft mit dem SV Altenbergen, würden den Platz in Altenbergen und Vörden in Anspruch nehmen. Der Bedarf für den Platz sei da. „Fußball nimmt nach wie vor einen hohen Stellenwert ein. Vörden ist mit fast 1250 Einwohnern der zweitgrößte Ortsteil der Stadt Marienmünster“, verdeutlicht Kaiser anhand der Zahlen, wie wichtig Platz und Vereinsheim für den Ort sind.

93 Bürger dabei

Nach dem Bericht in unserer gestrigen Ausgabe unter der Überschrift „SV Vörden kämpft um Sportplatz“ führt der zweite Geschäftsführer weiter aus: „Der Sportplatz soll laut Bürgermeister Robert Klocke sofort als Bauland in die Planung einbezogen werden und kann dann jederzeit auch als Bauland verkauft werden.“ Der Vorstand hätte während der Informationsveranstaltung seine Sicht der Dinge unmissverständlich deutlich gemacht. 93 Bürger seien im Sportheim dabei gewesen. Der Erhalt des Sportplatzes sei in Vörden ein großes Thema und Anliegen. Der Verein will, das sei in der Infoveranstaltung herausgestellt worden, eine dauerhafte Garantie für den Sportplatz. „Nur, wenn uns diese zugesichert wird, werden wir Fördermittel aus dem Programm Moderne Sportstätte 2022 beantragen. Zusätzlich müsste der SV Vörden für Sportheim und Sportplatz einen Nutzungsvertrag mit der Stadt abschließen, damit die Fördermittel in Anspruch genommen werden könnten.

Kosten 250.000 Euro

Der Vorstand des SV Vörden veranschlagt die Kosten für die notwendige Sanierung der Sportanlage auf 250.000 Euro. „Die Erneuerung der Laufbahn und der Wurfanlage sind zunächst einmal in unserem Maßnahmenkatalog für die Sportanlage inbegriffen“, erklärt Kaiser. Ein sanierter Sportplatz sowie ein renoviertes Vereinsheim und ein mögliches Neubaugebiet unterhalb des Sportplatzes seien für Vörden wichtig. Der Mann aus dem Vorstand weist zudem darauf hin, dass im Sportstättenkonzept des unabhängigen Instituts ikps für Marienmünster der Vördener Sportplatz in den drei vorgestellten Varianten erhalten bleiben soll.