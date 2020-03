„Wir haben uns in diesem Jahr für eine Neuauflage entschieden“, stellt Regisseur Ralf Hasenbein bei der Begrüßung heraus. 2002 war „Einer spinnt immer“ mit zwei Aufführungen und 300 Zuschauern das zweite Stück der Theatergruppe. 2020 wird der Dreiakter von Wilfried Reinehr als 20. Stück mit neun Aufführungen in die Geschichte des Windradtheaters eingehen.

Die Neuauflage überzeugt von der ersten Minute an mit tollen Darstellern. Daniel Hillmann schlüpft dabei wie 2002 in die Rolle des Majors Egon von Schönberg. Auch Elmar Potthast und Sabrina Ridder waren vor 18 Jahren schon dabei, bekleiden aber in der Neuauflage neue Rollen.

Einmal in die Irrenanstalt

In „Einer spinnt immer“ möchte der vermögende Privatier Otto Ofenloch, dargestellt von Wolfgang Fehr, einmal eine Irrenanstalt von innen erleben. Sein Neffe Oskar (Lukas Wöstefeld) ist in die Nichte Sieglinde (Corinna Potthast) der Pensionsbesitzerin Lieselotte Ballermann (Hildegard Grewe) verliebt. Oskar schwindelt seinem Onkel vor, die Pension sei eine solche Heilanstalt.

Der Hintergedanke ist, dass Otto Ofenloch der angeschlagenen Pension finanziell unter die Arme greifen soll. So ergeben sich einige kuriose Szenen mit den eigentlich ganz normalen Gästen. Unter ihnen ist eben jener Major, der Ofenloch gar zum Duell herausfordert. Aber auch die Schriftstellerin Christine Frank (Sabrina Ridder), die überall Material für ihre Romane wittert, oder die vornehme Ria Baleno (Bernadette Potthast), die ebenso wie Hausbesitzerin Florence Wipperling (Patricia Struck) nach einem geeigneten Ehemann sucht, sorgen für allerlei Trubel.

Der Weltreisende Julius Ludwig (Elmar Potthast) berichtet von haarsträubenden Reisen, Detlef Wipperling (Ruben Herrmann) bringt so manches Gefühlsleben durcheinander und Lieselottes Neffe Nadisnaus Nocke – Verzeihung Ladislaus Locke (Alexander Graßhoff) – hat vor Schreck das „L“ verloren.

Ausstellung zur Aufführung

Das 20. Stück der Theatergruppe Altenbergen überzeugt mit großen schauspielerischen Talenten und erfrischenden Szenen, liebevoll und detailreich inszeniert. Alle Beteiligten haben dem Publikum einen kurzweiligen Abend voller Lacher beschert.

Passend zum 20. Stück gab es außerdem eine kleine Ausstellung mit Fotos, Requisiten und Kostümen aus den vergangenen Jahren. Außerdem konnten die Besucher in der Festschrift „20 Jahre – Vorhangriss und Bühnenbruch“ in die 20-jährige Geschichte mit allen Schauspielern, Stücken, Anschaffungen und Neuheiten eintauchen.

Von den Souffleusen Claudia Ridder und Kristina Gosse über die Bewirtung bis hin zur Technik und natürlich den Akteuren auf der Bühne hat Regisseur Ralf Hasenbein auch bei der 20. Auflage ein starkes Team im Rücken. Die Proben und die Arbeiten im Vorder- und Hintergrund haben sich gelohnt. Noch sieben Mal wird die Posse „Einer spinnt immer“ im Dorfgemeinschaftshaus aufgeführt.