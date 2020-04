Marienmünster (WB/hai). Der katholische Pastor Jürgen Bischoff (52) hat am Sonntag in der St.-Joseph-Pfarrkirche von Marienmünster-Bredenborn eine sogenannte Einzelzelebration gefeiert. In Zeiten der Corona-Krise möchte er für alle beten, auch wenn die Gottesdienste ausfallen müssen.